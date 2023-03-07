7 марта возможны задержки при оформлении транспортных средств при выезде в страны Евросоюза.

Во вторник, 7 марта 2023 г., с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы во время пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Это связано с тем, что в этот день в странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах, предупредили в Госпогранслужбе.

Учтите эту информацию при планировании поездки.

Кстати говоря на границе с Евросоюзом начали работу еще два пропускных пункта.