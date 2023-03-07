Протягом 7 березня можливі затримки при оформленні транспортних засобів при виїзді в країни Євросоюзу.

У вівторок, 7 березня 2023 року, з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Це пов'язано з тим, що цього дня в країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах, попередили в Держприкордонслужбі.

Врахуйте цю інформацію під час планування поїздки.

До речі на кордоні з Євросоюзом почали роботу ще два пропускні пункти.