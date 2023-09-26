В Польше начали открывать водородные заправки для легковых автомобилей и автобусов. Известна цена за этот продукт для автомобилей.

Группа Polsat Plus и ZE PAK построили и запустили первую в Польше общедоступную заправку водородом в Варшаве. Станцией смогут пользоваться все владельцы автомобилей, работающих на водородном горючем. Сеть таких АЗС будут строить под брендом NESO.

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На станции можно заправлять как легковые автомобили, так и автобусы. Процесс заправки практически не отличается от заправки на классической АЗС и занимает всего несколько минут, автобуса — менее 15 минут.

В настоящее время автомобили, работающие на водородном горючем, могут проехать более 600 километров на одной заправке. Они оснащены электрическим двигателем, так же как электрические автомобили с аккумуляторной батареей, но отличаются способом поставки энергии. Водородный автомобиль имеет свою собственную «маленькую электростанцию» на борту и не нуждается в батареях. Водород соединяется с черпающим из воздуха кислородом, и таким образом вырабатывается энергия. Аккумулятор водородного автомобиля в несколько десятков раз меньше, чем у классических электромобилей. То есть, электрический двигатель в водородном автомобиле приводится в действие электроэнергией, которая производится непосредственно во время движения» - говорит Мацей Стец, вице-президент по стратегическим вопросам группы Polsat Plus и член Наблюдательного совета группы ZE PAK.

Какова стоимость заправки водородом?

В сентябре на варшавской станции NESO килограмм водорода стоил 69 злотых. Toyota Mirai с полным баком – а это 5,5 кг водорода – может проехать 650 километров. Следовательно, на 100 километров требуется 0,84 кг водорода. Таким образом, стоимость расходов на топливо для водородного авто сегодня составляет 58 злотых на 100 километров – согласно нынешнему курсу валют, это около 520 гривен.

Для сравнения: проехать это же расстояние на дизельном автомобиле, который тратит 6 литров на 100 километров, на сегодняшний день будет стоить в Польше около 38 злотых (340 гривен), а в Украине — 320 гривен.

Сколько водородных автомобилей в Польше?

К концу 2022 года в Польше было зарегистрировано 80 автомобилей Toyota Mirai на водороде и 35 водородных Hyundai Nexo. В январе-августе 2023 года в стране зарегистрировали еще 76 автомобилей, работающих на водороде, и это на 85% больше, чем год назад. Среди них было 35 шт. Hyundai Nexo и 41 шт. Toyota Mirai.

Кроме того, группа ZE PAK и группа Polsat Plus построили в Свидетеле фабрику водородных автобусов NESO. Производство транспортных средств уже началось, и сейчас реализован заказ для города Рыбник. Всего в Польше на конец 2022 было зарегистрировано семь автобусов на водороде, а с начала этого года зарегистрировали еще два.