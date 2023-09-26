У Польщі почали відкривати водневі заправки для легковиків та автобусів. Відома ціна за цей продукт для автомобілів.

Група Polsat Plus та група ZE PAK побудували та запустили першу у Польщі загальнодоступну заправку воднем у Варшаві. Станцією зможуть користуватися всі власники автомобілів, які працюють на водневому пальному. Мережу таких АЗС будуватимуть під брендом NESO.

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На станції можна заправляти як легкові автомобілі, так і автобуси. Процес заправки практично не відрізняється від заправки на класичній АЗС та займає лише декілька хвилин, автобуса — менш як 15 хвилин.

Наразі автомобілі, які працюють на водневому пальному, можуть проїхати понад 600 кілометрів на одній заправці. “Вони оснащені електричним двигуном, так само як електричні автомобілі з акумуляторною батареєю, але відрізняються способом постачання енергії. Водневий автомобіль має свою власну „маленьку електростанцію“ на борту і не потребує батарей. Водень з’єднується з киснем, котрий черпає з повітря, і таким чином виробляється енергія. Акумулятор водневого авто — у декілька десятків разів менший, ніж у класичних електромобілів. Тобто, електричний двигун у водневому автомобілі приводиться в дію електроенергією, яка виробляється безпосередньо під час руху” — говорить Мацей Стец, віцепрезидент зі стратегічних питань групи Polsat Plus і член Наглядової ради групи ZE PAK.

Яка вартість заправки воднем?

У вересні на варшавській станції NESO кілограм водню коштував 69 злотих. Toyota Mirai з повним баком — а це 5,5 кг водню — може проїхати 650 кілометрів. Отже, на 100 кілометрів потрібно 0,84 кг водню. Таким чином, вартість витрат на пальне для водневого авто сьогодні складає 58 злотих на 100 кілометрів — згідно нинішнього курсу валют, це близько 520 гривень.

Для порівняння: проїхати цю ж відстань на дизельному автомобілі, який витрачає 6 літрів на 100 кілометрів, станом на сьогодні коштуватиме в Польщі близько 38 злотих (340 гривень), а в Україні — 320 гривень.

Скільки водневих авто у Польщі?

На кінець 2022 року в Польщі було зареєстровано 80 автомобілів Toyota Mirai на водні та 35 водневих Hyundai Nexo. Протягом січня-серпня 2023 року в країні зареєстрували ще 76 автомобілів, що працюють на водні, і це на 85% більше, ніж рік тому. Серед них було 35 шт. Hyundai Nexo і 41 шт. Toyota Mirai. Окрім цього, група ZE PAK і група Polsat Plus спорудили у Свіднику фабрику водневих автобусів NESO. Виробництво транспортних засобів вже розпочалося, і наразі реалізовано замовлення для міста Рибник. Всього у Польщі на кінець 2022 року було зареєстровано сім автобусів на водні, а з початку цього року зареєстрували ще два.