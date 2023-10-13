Ийок Патрис родился в Камеруне, но давно живет в Николаеве. Обратился в Сервисный центр МВД для перерегистрации грузовика и захотел устроиться на работу в этом госучреждении.

Еще с 2014 года парень выращивает сельскохозяйственную продукцию. Имеет три высших образования, недавно окончил один из факультетов Национального университета кораблестроения. Свободно владеет украинским.

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На его предприятии недавно работали многие его земляки из Центральной Африки. С началом войны, почти все вернулись в свою Родину. Иек остался. Очень прикипел к нашей стране.

Итак, получив быстро и качественно услугу, у мужчины появилось желание присоединиться к команде Сервисного центра МВД. Даже на собеседование ходил.