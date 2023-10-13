Ійок Патріс народився в Камеруні, але давно мешкає в Миколаєві. Звернувся до Сервісного центру МВС задля перереєстрації вантажівки та захотів влаштуватись на роботу в цій держустанові.

Ще з 2014 хлопець вирощує сільськогосподарську продукцію. Має три вищі освіти, нещодавно закінчив один із факультетів Національного університету кораблебудування. Вільно володіє українською.

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На його підприємстві знедавна працювало багато його земляків з Центральної Африки. З початком війни, майже усі повернулися до своєї Батьківщини. Ійок залишився. Дуже прикипів до нашої країни.

Тож, отримавши швидко та якісно послугу, у чоловіка з’явилося бажання долучитися до команди Сервісного центру МВС. Навіть на співбесіду ходив.