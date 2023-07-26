В прошлом году наибольшее количество ДТП по украинским «Зеленым картам» произошло в Польше, а выплаты по международным страховым договорам в этом году втрое превысили прошлогодний показатель…

В прошлом году наибольшее количество ДТП по украинским «Зеленым картам» произошло в Польше (3 334 случая, 35% от общего количества), Германии (1 738 случаев, 18,2%), Румынии (640 случаев, 6,7%), а остальные в других странах. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

При этом в 2022 году было заключено в 2,1 раза больше договоров международного страхования (1,6 млн.), чем в 2021 году. Сумма прошлогодних выплат по таким договорам составила 19,7 млн. евро (+43,4% к показателям 2021 г.), урегулировано 7,7 тыс. требований на выплату страхового возмещения.

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В нынешнем году количество договоров международного страхования с января по июнь включительно достигло 784 785 против 719 851 за это время в прошлом году (+9,02%). Количество уплаченных требований за полугодовой период дошло до 7118 против 2727 дел в прошлом году, что дало 161% роста.

Наибольшее количество ДТП по украинским «Зеленым картам» произошло в Польше. Фото: nowiny24.pl

Впечатляет резкий взлет выплаченных сумм по международным страховым выплатам. В полугодовом отчетном периоде по требованиям автовладельцам выплачено 21 904 602,93 евро возмещений (206,7%). Для сравнения: в 2021 году по этому показателю с января по июнь уплачено 7140813,07 евро.

Напомним, МТСБУ досрочно расторгло договор о сотрудничестве с аналогичными бюро стран-агрессоров – Россией и Белоруссией. Это нашло поддержку стран Европейского Экономического Пространства (ЕЭП): с 01.06.2023 г. все члены ЕЭП начали процедуру приостановки действия договоров о сотрудничестве с бюро упомянутых стран-агрессоров.