Торік найбільша кількість ДТП за українськими «Зеленими картками» сталась у Польщі, а цьогорічні виплати за міжнародниими страховими договорами втричі перевищили торішній показник…

Торік найбільша кількість ДТП за українськими «Зеленими картками» сталася у Польщі (3 334 випадки, 35% від загальної кількості), Німеччині (1 738 випадків, 18,2%), Румунії (640 випадків, 6,7%), а решта в інших країнах. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

При цьому у 2022 році було укладено у 2,1 раза більше договорів міжнародного страхування (1,6 млн), ніж у 2021 році. Сума торішніх виплат за такими договорами становила 19,7 млн євро (+43,4% до показників 2021 р.), врегульовано 7,7 тис. вимог на виплату страхового відшкодування.

Читайте також В Україні можуть запровадити європейські тарифи на автострахування

У нинішньому році кількість договорів міжнародного страхування з січня по червень включно сягнула 784 785 проти 719 851 за цей час торік (+9,02%). Кількість сплачених вимог за піврічний період дійшла до 7 118 проти 2 727 справ торік, що дало 161% росту.

Найбільша кількість ДТП за українськими «Зеленими картками» сталася у Польщі. Фото: nowiny24.pl

Вражає різкий зліт виплачених сум за міжнародними страховими виплатами. У піврічному звітному періоді за вимогами автовласникам виплачено 21 904 602,93 євро відшкодувань (206,7%). Для порівняння: у 2021 році за цим показником з січня по червень сплачено 7 140 813,07 євро.

Нагадаємо, МТСБУ достроково розірвало договір про співпрацю з аналогічними бюро країн-агресорів – Росією та Білоруссю. Це знайшло підтримку країн Європейського Економічного Простору (ЄЕП): з 01.06.2023 р. всі члени ЄЕП почали процедуру призупинення дії договорів про співпрацю з бюро згаданих країн-агресорів.