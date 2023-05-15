Mazda отчиталась о рекордной выручке на фоне падения продаж. Согласно отчету за 2022 финансовый год, Mazda достигла рекордного показателя выручки.

Mazda отчитывалась о рекордной выручке. Из отчета за 2022 финансовый год следует, что выручка японского автопроизводителя составила 3,827 триллиона иен (28,1 миллиарда долларов) – это на 22,6 процента больше результата 2021 года.

Читайте также: Представлена обновленная Mazda 3

Чистая прибыль выросла на 75,1 процента и достигла отметки 142,8 миллиарда иен (чуть больше одного миллиарда долларов). При этом продажи Mazda сократились: по всему миру было реализовано 1,11 миллиона автомобилей, что на 141 тысячу меньше, чем годом ранее.

Среди причин, повлиявших на сокращение продаж и объемов производства, Mazda перечисляет перебои со снабжением электронных компонентов, а также другие факторы.

На нынешний финансовый год, который начался 1 апреля 2023 и завершился 31 марта 2024, Mazda прогнозирует чистую прибыль в размере 130 миллиардов иен, рост операционной прибыли на 26,8 процента, до 180 миллиардов иен, и увеличение выручки на 17, 6 процента, до 4,5 триллиона иен.