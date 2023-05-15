Mazda прозвітувала про рекордний виторг на тлі падіння продажів. Згідно зі звітом за 2022 фінансовий рік, Mazda досягла рекордного показника виторгу.

Mazda звітувала про рекордний виторг. Зі звіту за 2022 фінансовий рік випливає, що виручка японського автовиробника склала 3,827 трильйона ієн (28,1 мільярда доларів) — це на 22,6 відсотка більше за результат 2021 року.

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Чистий прибуток виріс на 75,1 відсотка і досяг позначки 142,8 мільярда ієн (трохи більше одного мільярда доларів). При цьому продаж Mazda скоротився: по всьому світу було реалізовано 1,11 мільйона автомобілів, що на 141 тисячу менше, ніж роком раніше.

Серед причин, що вплинули на скорочення продажів та обсягів виробництва, Mazda перераховує перебої з постачанням електронних компонентів, а також інші чинники.

На нинішній фінансовий рік, який розпочався 1 квітня 2023-го і завершився 31 березня 2024-го, Mazda прогнозує чистий прибуток у розмірі 130 мільярдів єн, зростання операційного прибутку на 26,8 відсотка, до 180 мільярдів єн, та збільшення виручки на 17, 6 відсотка, до 4,5 трильйона ієн.