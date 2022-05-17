Сегодня, 17 мая, состоялась онлайн-встреча чиновников с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка топливом.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уверен, что дефицит горючего возник из-за уничтожения российским агрессором нефтеперерабатывающей инфраструктуры и нефтехранилищ в Украине. А власть только способствует и помогает бизнесу, чтобы преодолеть этот кризис на рынке топлива.

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Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что количество бензовозов, которые ежедневно пересекают границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая. “Будем продолжать работать в оперативном штабе. Совместно с Минэнергетики, Мининфраструктуры мы сегодня еще обсудим полученные предложения”, — отметила Юлия Свириденко.

Представители топливного бизнеса давно согласились на кооперацию с Правительством и подчеркнули важность совместной коммуникации по ситуации, которая сейчас происходит на рынке. “То, каким образом работает правительственная команда, “Укрзализныця”, разные органы власти даже не снилось многим странам. Определенные вещи, которые в Украине делаются за один день, другие могут делать за неделю-месяц”, — отметил директор ВОГ Холдинг Андрей Пивоварский.

Во время разговора с участниками рынка глава правительства подчеркнул, что главная задача – чтобы у людей было топливо, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по его словам, государство будет реагировать в соответствии с военным временем.