Результати онлайн-зустрічі чиновників із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Український прем’єр Денис Шмигаль впевнений, що дефіцит пального виник через знищення російським агресором нафтопереробної інфраструктури та нафтосховищ в Україні. А влада лише сприяє й допомагає бізнесу, щоб подолати цю кризу на ринку пального.

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Перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня. “Будемо продовжувати працювати в оперативному штабі. Спільно з Міненергетики, Мінінфраструктури ми сьогодні ще обговоримо отримані пропозиції”, — зазначила Юлія Свириденко.

Представники паливного бізнесу давно погодились на кооперацію з Урядом та наголосили на важливості спільної комунікації щодо ситуації, яка зараз відбувається на ринку. “Те, яким чином працює урядова команда, “Укрзалізниця”, різні органи влади навіть не снилося багатьом країнам. Певні речі, які в Україні робляться за один день, інші можуть робити за тиждень-місяць”, — зазначив директор “ВОГ Холдинг” Андрій Пивоварський.

Під час розмови з учасниками ринку очільник Уряду підкреслив, що головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань. На такі прояви, за його словами, держава реагуватиме відповідно до воєнного часу.