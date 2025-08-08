Высокооктановый бензин Mustang 100 отныне на 115 АЗК WOG

Сеть АЗК WOG более чем вдвое нарастила количество АЗК, где доступен высокооктановый бензин Mustang 100. Топливо доступно на 115 автозаправочных комплексах по всей стране и в дальнейшем их количество будет расти. Таким образом WOG становится едва ли не самой большой сетью с покрытием высокооктанового бензина в топливном ритейле Украины.

Mustang 100 позволяет раскрыть полную мощность двигателя автомобиля, способствует его равномерной и эффективной работе. Кроме того, это топливо уменьшает износ двигателя, увеличивает его ресурс, минимизирует коррозию. Это высокооктановое топливо популярно среди владельцев спортивных автомобилей, а также тех, кто стремится получить от двигателя своего автомобиля максимальную производительность и динамику разгона.

Брендовое топливо Mustang 100 можно приобрести исключительно в сети АЗК WOG. Это качественный европейский бензин стандарта Евро-5 от проверенных поставщиков. Одной из его уникальных особенностей является красная окраска, что позволяет легко отличить его от других видов топлива.

Напомним, что с 1 мая 2025 года весь бензин А-95 в Украине содержит обязательную долю жидкого биотоплива (биокомпонентов) - не менее 5%. Указанное требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше.

О наличии Mustang 100 на конкретной заправке в сети АЗК WOG можно узнать на сайте или в мобильном приложении PRIDE, выбрав соответствующий фильтр.

Заправляйтесь качественным на WOG!