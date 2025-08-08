Високооктановий бензин Mustang 100 відтепер на 115 АЗК WOG

Мережа АЗК WOG більш ніж удвічі наростила кількість АЗК, де доступний високооктановий бензин Mustang 100. Пальне доступне на 115 автозаправних комплексах по всій країні й надалі їх кількість зростатиме. Таким чином WOG стає чи не найбільшою мережею з покриттям високооктанового бензину в паливному рітейлі України.

Mustang 100 дозволяє розкрити повну потужність двигуна автомобіля, сприяє його рівномірній та ефективній роботі. Окрім того, це пальне зменшує зношування двигуна, збільшує його ресурс, мінімізує корозію. Це високооктанове пальне популярне серед власників спортивних автомобілів, а також тих, хто прагне отримати від двигуна своєї автівки максимальну продуктивність та динаміку розгону.

Брендове пальне Mustang 100 можна придбати виключно в мережі АЗК WOG. Це якісний європейський бензин стандарту Євро-5 від перевірених постачальників. Однією з його унікальних особливостей є червоне забарвлення, що дозволяє легко відрізнити його від інших видів пального.

Нагадаємо, що з 1 травня 2025 року весь бензин А-95 в Україні містить обов’язкову частку рідкого біопалива (біокомпонентів) — не менше 5%. Зазначена вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище.

Про наявність Mustang 100 на конкретній заправці в мережі АЗК WOG можна дізнатись на сайті чи в мобільному застосунку PRIDE, вибравши відповідний фільтр.

Заправляйтеся якісним на WOG!