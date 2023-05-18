Электрическая лодка BMW Icon оснащена шестью батареями i3 и может достигать 56 км в час.

BMW сотрудничает с производителем лодок Tyde для создания электрического гидроцикла Icon. Его премьера состоится во время 76-го Каннского кинофестиваля.

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Icon имеет два электродвигателя мощностью 134 лошадиные силы (100 киловатт) и шесть аккумуляторов от BMW i3 с общей емкостью 240 киловатт-часов. Лодка ездит на подводных крыльях, поднимающих судно из воды во время движения. По данным BMW, такая установка уменьшает потребности энергии до 80 процентов.

Он может двигаться со скоростью 24 узла (45 км/ч) и имеет максимальную скорость 30 узлов (56 км/час). Максимальная дальность между перезарядками составляет 50 морских миль (93 км).

Иконы имеют примерно треугольную форму, которая сужается от широкой задней части к острому носу. Длина судна составляет 43,14 фута (13,15 метра), а ширина задней части 14,8 фута (4,5 метра). Окна доминируют над каждой стороной, что дает пассажирам широкий обзор с лодки. За внешний вид отвечает BMW Designworks.

Стеклянная дверь в задней части позволяет получить доступ к зоне отдыха. Элементы управления лодкой также находятся там. Капитан контролирует все из 32-дюймового сенсорного дисплея. Пользовательский интерфейс похож на систему BMW iDrive. Он также поддерживает голосовые команды для получения информации о дальности и прогнозе погоды.

Другие пассажиры пользуются сиденьями, вращающимися на 360 градусов, чтобы они могли наслаждаться полным видом из больших окон. Информационно развлекательная система на основе планшета позволяет им контролировать развлечения.

Несмотря на то, что, кажется, нет планов массового производства, BMW считает, что такая лодка, как Icon, может понравиться частным покупателям или коммерческим клиентам. Суда на подводных крыльях не создают волны, как обычные водные суда, а электродвигатели тише, чем двигатели внутреннего сгорания. Следовательно, нечто подобное может обеспечить беззаботные путешествия по воде.