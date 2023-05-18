Електричний човен BMW Icon оснащений шістьма батареями i3 і може досягати 56 км на годину.

BMW співпрацює з виробником човнів Tyde для створення електричного гідроциклу Icon. Його прем'єра відбудеться під час 76-го Каннського кінофестивалю.

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Icon має два електродвигуни потужністю 134 кінських сили (100 кіловат) і шість акумуляторів від BMW i3 із загальною ємністю 240 кіловат-годин. Човен їздить на підводних крилах, які піднімають судно з води під час руху. За даними BMW, така установка зменшує потреби в енергії до 80 відсотків.

Він може рухатися зі швидкістю 24 вузли (45 км на годину) і має максимальну швидкість 30 вузлів (56 км на годину). Максимальна дальність між перезарядками становить 50 морських миль (93 км).

Ікон має приблизно трикутну форму, яка звужується від широкої задньої частини до гострого носа. Довжина судна становить 43,14 фута (13,15 метра), а ширина задньої частини 14,8 фута (4,5 метра). Вікна домінують над кожною стороною, що дає пасажирам широкий огляд з човна. За зовнішній вигляд відповідає BMW Designworks.

Скляні двері в задній частині дозволяють отримати доступ до зони відпочинку. Елементи керування човном також знаходяться там. Капітан контролює все з 32-дюймового сенсорного дисплея. Інтерфейс користувача схожий на систему BMW iDrive. Він також підтримує голосові команди для отримання інформації про дальність і прогноз погоди.

Інші пасажири користуються сидіннями, що обертаються на 360 градусів, щоб вони могли насолоджуватися повним видом із великих вікон. Інформаційно-розважальна система на основі планшета дозволяє їм контролювати розваги.

Незважаючи на те, що, здається, немає планів масового виробництва, BMW вважає, що такий човен, як Icon, може сподобатися приватним покупцям або комерційним клієнтам. Судна на підводних крилах не створюють хвилі, як звичайні водні судна, а електродвигуни тихіші, ніж двигуни внутрішнього згоряння. Отже, щось подібне може забезпечити безтурботні подорожі по воді.