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"WOGОНЬ Допомоги": 360 FPV-дронов передали защитникам страны

360 FPV-дронов с донаведением передали Силам безопасности и обороны Украины в рамках проекта "WOGОНЬ Допомоги" компания WOG и БФ "Дигнитас".
Результаты сбора "WOGОНЬ Помощи" в 2024 году - Auto24

ФОТО: WOG|

FPV-дроны переданы военным

Редакция Авто24
logo24 декабря, 19:28
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Спецпроект
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Благодаря инициативе, которая успешно реализуется второй год подряд, партией FPV-дронов удалось усилить:

  • 12 отдельный отряд спецназначения;
  • 20 отдельный полк беспилотных систем К2;
  • батальон ударных беспилотных авиационных комплексов “АХИЛЛЕС” 92 ОШБр им.кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 15 бригаду оперативного назначения НГУ им. Героя Украины Богдана Завады “Кара-Даг”.

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Число 360 имеет особое значение - по одному “WOGняному подарку” боевым подразделениям от каждой работающей АЗК WOG.

Переданные FPV-дроны с автоматическим донаведением лучше всего демонстрируют себя в условиях интенсивного противодействия РЭБ, а их технические характеристики помогают операторам беспилотника автоматически захватить цель и попасть в нее без вмешательства пилота.

“Беспилотники остаются одними из самых актуальных запросов, поступающих от военных. Дроны стали "глазами" на поле боя, источником разведки и эффективными средствами поражения вражеской техники и оккупантов. Сегодня Силы обороны имеют возможность вести войну благодаря современным технологическим решениям. Именно поэтому для компании WOG важно обеспечивать военных этими средствами для еще более эффективного выполнения боевых задач”, - отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

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