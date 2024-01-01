"WOGОНЬ Допомоги": 360 FPV-дронов передали защитникам страны

Благодаря инициативе, которая успешно реализуется второй год подряд, партией FPV-дронов удалось усилить:

12 отдельный отряд спецназначения;

20 отдельный полк беспилотных систем К2;

батальон ударных беспилотных авиационных комплексов “АХИЛЛЕС” 92 ОШБр им.кошевого атамана Ивана Сирко;

15 бригаду оперативного назначения НГУ им. Героя Украины Богдана Завады “Кара-Даг”.

Также интересно "Дорога добра" ощутимо помогла детям

Число 360 имеет особое значение - по одному “WOGняному подарку” боевым подразделениям от каждой работающей АЗК WOG.

Переданные FPV-дроны с автоматическим донаведением лучше всего демонстрируют себя в условиях интенсивного противодействия РЭБ, а их технические характеристики помогают операторам беспилотника автоматически захватить цель и попасть в нее без вмешательства пилота.

“Беспилотники остаются одними из самых актуальных запросов, поступающих от военных. Дроны стали "глазами" на поле боя, источником разведки и эффективными средствами поражения вражеской техники и оккупантов. Сегодня Силы обороны имеют возможность вести войну благодаря современным технологическим решениям. Именно поэтому для компании WOG важно обеспечивать военных этими средствами для еще более эффективного выполнения боевых задач”, - отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.