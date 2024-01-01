“WOGОНЬ Допомоги”: 360 FPV-дронів передали оборонцям країни

Завдяки ініціативі, яка успішно реалізовується другий рік поспіль, партією FPV-дронів вдалося підсилити:

12 окремий загін спецпризначення;

20 окремий полк безпілотних систем К2;

батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр ім.кошового отамана Івана Сірка;

15 бригаду оперативного призначення НГУ ім. Героя України Богдана Завади “Кара-Даг”.

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Число 360 має особливе значення — по одному “WOGняному подарунку” бойовим підрозділам від кожної працюючої АЗК WOG.

Передані FPV-дрони з автоматичним донаведенням найкраще демонструють себе в умовах інтенсивної протидії РЕБ, а їх технічні характеристики допомагають операторам безпілотника автоматично захопити ціль та влучити в неї без втручання пілота.

“Безпілотники залишаються одними з найбільш актуальних запитів, які надходять від військових. Дрони стали «очима» на полі бою, джерелом розвідки та ефективними засобами ураження ворожої техніки і окупантів. Сьогодні Сили оборони мають можливість вести війну завдяки сучасним технологічним рішенням. Саме тому для компанії WOG важливо забезпечувати військових цими засобами для ще більш ефективного виконання бойових завдань”, — зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.