WOGOНЬ ПОМОЩИ. Собираем отряд роботов

WOG, ПриватБанк и Благотворительный фонд Сергея Притулы объединили усилия, чтобы собрать “отряд роботов” из 60 роботизированных турелей “ШаБля” и беспилотных платформ “Рысь”, стоимостью 50 млн грн. Формирование такого “отряда роботов” защитит жизни тысяч наших военных.

Приобщиться к инициативе может каждый неравнодушный. Для этого достаточно заправить автомобиль качественным брендовым топливом Mustang или приобрести топливо на кошелек в приложении PRIDE.

С каждого приобретенного литра WOG перечислит из собственной прибыли 1 грн на сбор. А если оплатить топливо любой карточкой ПриватБанка, банком будет перечислено на сбор дополнительно еще 1 грн с каждого литра.

Проект продолжается до 1 сентября включительно.

“Проект объединил ради важной цели лидеров в своих направлениях: крупнейший государственный банк - ПриватБанк, одного из лидеров топливного ритейла – WOG и одного из крупнейших благотворительных фондов страны – Фонд Сергея Притулы. Все ради того, чтобы у защитников стало больше роботов, которые будут “работать” на фронте, позволяя сохранить жизнь военных. WOG и ПриватБанк в очередной раз хотят напомнить своим клиентам, что маленьких донатов не бывает. Более того, помощь может быть, даже пассивной – достаточно заправиться топливом Mustang на WOG и рассчитаться картой ПриватБанка, чтобы сделать свой вклад в создание отряда роботов”, – отмечает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

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“Самый ценный ресурс Украины – это люди. Защита украинских бойцов – задача для всех нас. Всюду, где человека на поле боя можно заменить на автоматическую роботизированную систему – надо это делать. Номенклатура, которую мы собираемся закупить, подтвердила эффективность на фронте. Поэтому абсолютно уверенно собираем именно на эти турели и платформы”, – говорит Сергей Притула, основатель фонда.

Присоединиться к проекту собственным донатом всегда можно по ссылке.

Пуленепробиваемые автоматизированные системы "ШаБля" помогают воинам вести бой дистанционно, на расстоянии до 2 километров, что сохраняет жизнь и здоровье защитников. Роботизированная платформа “Рысь” помогает военным доставлять оборудование к удаленным боевым миссиям без присутствия водителя, ведь управляется дистанционно. Креативным партнером проекта является Gusev Art Lab.