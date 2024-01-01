WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів

WOG, ПриватБанк та Благодійний фонд Сергія Притули обʼєднали зусилля аби зібрати “загін роботів” із 60 роботизованих турелей “ШаБля” та безпілотних платформ “Рись”, вартістю 50 млн грн. Формування такого “загону роботів” захистить життя тисяч наших військових.

Долучитися до ініціативи може кожен небайдужий. Для цього достатньо заправити авто якісним брендовим пальним Mustang або придбати пальне на гаманець у застосунку PRIDE.

З кожного придбаного літра WOG перерахує з власного прибутку 1 грн на збір. А якщо сплатити за пальне будь-якою карткою ПриватБанку, банком буде перераховано на збір додатково ще 1 грн з кожного літра.

Проєкт триває до 1 вересня включно.

“Проєкт об`єднав заради важливої мети лідерів у своїх напрямах: найбільший державний банк - ПриватБанк, одного з лідерів паливного ритейлу – WOG та одного з найбільших благодійних фондів країни – Фонд Сергія Притули. Все заради того, щоб у захисників стало більше роботів, які “працюватимуть” на фронті, даючи змогу зберегти життя військових. WOG та ПриватБанк вкотре хочуть нагадати своїм клієнтам, що маленьких донатів не буває. Щобільше, допомога може бути, навіть пасивною – достатньо заправитися пальним Mustang на WOG і розрахуватися картою ПриватБанку, щоб зробити свій внесок у створення загону роботів”, - зазначає Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

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“Найцінніший ресурс України – це люди. Захист українських бійців – завдання для всіх нас. Всюди, де людину на полі бою можна замінити на автоматичну роботизовану систему – треба це робити. Номенклатура, яку ми збираємось закупити, підтвердила ефективність на фронті. Тому абсолютно впевнено збираємо саме на ці турелі та платформи”, – говорить Сергій Притула, засновник фонду.

Доєднатися до проєкту власним донатом завжди можна за посиланням.

Куленепробивні автоматизовані системи “ШaБля” допомагають воїнам вести бій дистанційно, на відстані до 2 кілометрів, що зберігає життя та здоровʼя захисників. Роботизована платформа “Рись” допомагає військовим доправляти обладнання до віддалених бойових місій без присутності водія, адже управляється дистанційно.

Креативним партнером проєкту є Gusev Art Lab.