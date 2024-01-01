Впродовж квітня-травня в мережі АЗК WOG тривав проєкт «MEGAКАВА донатить на «крила», який компанія реалізовувала спільно з Благодійним фондом «Дігнітас».

В цей період з кожного напою, які купували гості в горнятках MEGA на АЗК, компанія донатила 5 грн з власного прибутку на закупівлю безпілотних літальних комплексів «АРЕС» бригадного типу. Загалом WOG переказав благодійному партнеру майже 4 млн грн на 14 комплексів.

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Окрім того, на рахунки проєкту, які відкрив фонд «Дігнітас», українці задонатили понад один мільйон гривень – на два комплекси «АРЕС» та два додаткових літаки до них. Велика частина суми була акумульована завдяки футбольним вболівальникам під час трансляцій матчів на MEGOGO. Організатори дякують стрімінговій платформі за підтримку проєкту.

До проєкту також долучився український стендап-комік і волонтер Василь Байдак, яких разом із коміком Марком Куцеваловим зняли відеокліп на підтримку ініціативи. В такий спосіб їм вдалося зібрати кошти ще на три розвідувальні комплекси.

Щобільше, у квітні та травні (до офіційного завершення проєкту) БФ «Дігнітас» та АЗК WOG вже закупили та передали 12 бойовим підрозділам ЗСУ 12 безпілотних комплексів, які успішно допомагають їм відстежувати ворожі позиції та завдавати по них нищівних ударів.

Ще сім «птахів» законтрактовані й найближчим часом їх передадуть захисникам, що воюють на «нулі».

«В межах проєкту “WOGОНЬ Допомоги” ми прагнемо допомагати Силам оборони закривати їхні потреби – адресно та в найкоротші строки. Більше того, чимало засобів ми передаємо захисникам ще до того, як це стає мейнстрімом, оскільки розуміємо, що найсучасніші технології дають їм перевагу на фронті. БПЛА «АРЕС» - це перший дрон-розвідник української збірки, запущений у масове виробництво. Ми з партнерами одними із перших в межах проєкту «MEGAКАВА донатить на «крила» почали активно контактувати та передавати їх у військо. Дякуємо українцям, які смакували MEGAКАВУ на наших АЗК, донатячи в такий спосіб, перераховували донати з різних куточків світу чи навіть під час перегляду футбольних матчів на MEGOGO за спеціальним QR-кодом. Завдяки вам бойова здатність кількох десятків підрозділів буде підсилена цими безпілотниками», - розповів Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

«Нам потрібно ефективно використовувати всі наші ресурси, особливо враховуючи відсутність чисельної переваги. Необхідно більше недорогих розвідувальних дронів, здатних залітати на глибину 40-80 км, що дозволить передбачити дії ворога. FPV-дронів все ще недостатньо, адже часто військові змушені використовувати їх проти ворожої піхоти. Чому так стається? Бо переважно засобом розвідки все ще залишається дрон типу Mavic, яких теж не вистачає. Військовим потрібно багато літаків-розвідників українського виробництва, які не страшно втратити (списати), які можуть проводити глибинну розвідку і дозволяють знищувати скупчення техніки, склади, РЕБ. Проєкт "MEGAКАВА донатить на крила" присвячений саме таким технологіям, які допомагають ЗСУ дезорієнтувати та сповільнювати ворога», – говорить Люба Шипович, директорка БФ «Дігнітас».

Розвідувальний безпілотний комплекс «АРЕС», розроблений в Україні для військових потреб тактичного рівня, довів свою ефективність у фоторозвідці місцевості з покриттям більшої квадратури з дальньої відстані для подальшої розшифровки даних, у корегуванні для FPV та підтвердження уражень, прокладанні коридорів для подальших етапів розвідувальних дій.

Він здатний заглиблюватися у тил ворога до 50 км на швидкості до 100 км/год, працювати при температурах від -15 С до +35 С, а швидкість розгортання комплексу становить 15 хв.

Партнери проєкту: стрімінговий сервіс MEGOGO, українська креативна лабораторія Gusev Art Lab.