В течение апреля-мая в сети АЗК WOG продолжался проект “MEGAКАВА донатит на ”крылья“, который компания реализовывала совместно с Благотворительным фондом ”Дигнитас".

В этот период с каждого напитка, которые покупали гости в стаканах MEGA на АЗК, компания донатила 5 грн из собственной прибыли на закупку беспилотных летательных комплексов "АРЕС" бригадного типа. Всего WOG перевел благотворительному партнеру почти 4 млн грн на 14 комплексов.

Кстати На "Невидимый щит" собрали 5,8 миллиона гривен

Кроме того, на счета проекта, которые открыл фонд "Дигнитас", украинцы задонатили более одного миллиона гривен – на два комплекса "АРЕС" и два дополнительных самолета к ним. Большая часть суммы была аккумулирована благодаря футбольным болельщикам во время трансляций матчей на MEGOGO. Организаторы благодарят стриминговую платформу за поддержку проекта.

К проекту также присоединился украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак, которых вместе с комиком Марком Куцеваловым сняли видеоклип в поддержку инициативы. Таким образом им удалось собрать средства еще на три разведывательных комплекса.

Более того, в апреле и мае (до официального завершения проекта) БФ "Дигнитас" и АЗК WOG уже закупили и передали 12 боевым подразделениям ВСУ 12 беспилотных комплексов, которые успешно помогают им отслеживать вражеские позиции и наносить по ним сокрушительные удары.

Еще семь "птиц" законтрактованы и в ближайшее время их передадут защитникам, воюющим на "нуле".

"В рамках проекта “WOGOНЬ Помощи” мы стремимся помогать Силам обороны закрывать их потребности – адресно и в кратчайшие сроки. Более того, немало средств мы передаем защитникам еще до того, как это становится мейнстримом, поскольку понимаем, что современные технологии дают им преимущество на фронте. БПЛА "АРЕС" – это первый дрон-разведчик украинской сборки, запущенный в массовое производство. Мы с партнерами одними из первых в рамках проекта "MEGAКАВА донатит на "крылья" начали активно контактировать и передавать их в армию. Спасибо украинцам, которые пили MEGAКАВА на наших АЗК, участвуя таким образом в сборе, перечисляли донаты из разных уголков мира или даже во время просмотра футбольных матчей на MEGOGO по специальному QR-коду. Благодаря вам боевая способность нескольких десятков подразделений будет усилена этими беспилотниками", – рассказал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

"Нам нужно эффективно использовать все наши ресурсы, особенно учитывая отсутствие численного преимущества. Необходимо больше недорогих разведывательных дронов, способных залетать на глубину 40-80 км, что позволит предугадать действия врага. FPV-дронов все еще недостаточно, ведь часто военные вынуждены использовать их против вражеской пехоты. Почему так происходит? Потому что преимущественно средством разведки все еще остается дрон типа Mavic, которых тоже не хватает. Военным нужно много самолетов-разведчиков украинского производства, которые не страшно потерять (списать), которые могут проводить глубинную разведку и позволяют уничтожать скопления техники, склады, РЭБ. Проект "MEGAКАВА донатит на крылья" посвящен именно таким технологиям, которые помогают ВСУ дезориентировать и замедлять врага", – говорит Люба Шипович, директор БФ "Дигнитас".

Разведывательный беспилотный комплекс "АРЕС", разработан в Украине для военных нужд тактического уровня, доказал свою эффективность в фоторазведке местности с покрытием большей квадратуры с дальнего расстояния для дальнейшей расшифровки данных, в корректировке для FPV и подтверждения поражений, прокладке коридоров для дальнейших этапов разведывательных действий.

Он способен углубляться в тыл врага до 50 км на скорости до 100 км/ч, работать при температурах от -15 С до +35 С, а скорость развертывания комплекса составляет 15 мин.

Партнеры проекта: стриминговый сервис MEGOGO, украинская креативная лаборатория Gusev Art Lab.