Посмотрите на "Жука", переработанного в Rolls-Royce. Он стоит около 10 тысяч евро. Основой для поделки, вероятно, стал 50-летний кабриолет Super Beetle.

В Италии продают Rolls-Royce, сделанный из старенького Volkswagen Beetle. Продукт удивительного тюнинга с "Духом экстаза" на капоте выставили на продажу в Пало-дель-Колле. Судя по всему, автомобиль построили на базе кабриолета Super Beetle 1972 года от ателье Karmann. Поделку, которая, по замыслу создателей, должна напоминать роскошный британский автомобиль, оценили в 9500 евро.

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В ходе тюнинга винтажный Beetle получил квадратный нос с кастомной решеткой вроде фирменной Pantheon Grille марки Rolls-Royce. Также автомобилю расширили передние и задние крылья и пересадили двойные круглые фары. Позади появилась новая крышка моторного отсека. Завершают внешний вид псевдо-rolls-royce деревянные боковые пороги, которым вторят вставки из дерева в салоне.

Вид из кормы еще ужаснее: заднее стекло смотрится ненадежно, а в ткани крыши видно несколько огромных дыр. Информация о техническом состоянии возрастного "Жука" не раскрывается. Пробег, если верить продавцу, составляет 50 тысяч километров.

Как отмечает Carscoops, 9500 евро – достаточно высокая цена. Реальные Rolls-Royce тех же лет в Италии стоят гораздо дороже: например, за Silver Shadow родом из 1970-х просят от 13 000 евро. Возможно, поэтому мигрирующий под британский седан «Жук», выставленный на продажу пять лет назад, все еще не нашел нового хозяина.