Подивіться на "Жука", переробленого в Rolls-Royce. Він коштує майже 10 тисяч євро. Основою для саморобки, ймовірно, став 50-річний кабріолет Super Beetle.

В Італії продають Rolls-Royce, виготовлений зі старого Volkswagen Beetle. Продукт дивного тюнінгу з "Духом екстазу" на капоті виставили на продаж у Пало-дель-Коллі. Судячи з усього, автомобіль збудували на базі кабріолету Super Beetle 1972 від ательє Karmann. Саморобку, яка, за задумом творців, повинна нагадувати розкішний британський автомобіль, оцінили в 9500 євро.

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У ході тюнінгу вінтажний Beetle отримав квадратний ніс із кастомними ґратами на кшталт фірмової Pantheon Grille марки Rolls-Royce. Також автомобілю розширили передні та задні крила та «пересадили» подвійні круглі фари. Позаду з'явилася нова кришка моторного відсіку. Завершують зовнішній вигляд псевдо-Rolls-Royce дерев'яні бічні пороги, яким вторять вставки з дерева в салоні.

Вигляд з корми ще гірший: заднє скло виглядає ненадійно, а в тканині даху видно кілька великих дірок. Інформація про технічний стан вікового "Жука" не розкривається. Пробіг, якщо вірити продавцеві, становить 50 тисяч кілометрів.

Як зазначає Carscoops, 9500 євро – досить висока ціна. Реальні Rolls-Royce тих же років в Італії коштують не набагато дорожче: наприклад, за Silver Shadow родом з 1970-х просять від 13 000 євро. Можливо, тому «Жук», який мімікрує під британський седан, виставлений на продаж п'ять років тому, все ще не знайшов нового господаря.