Китайский технический гигант Xiaomi планирует развиваться в автомобильной промышленности и компания уже подтвердила инвестиции в размере 10 миллиардов долларов в этот новый сектор бизнеса.

Уже известно, что первый автомобиль Xiaomi будет либо внедорожником, либо седаном, как заявил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Он же сказал, что решение о создании электромобиля под собственным брендом будет принято не более чем за 75 дней.

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Быстрая оценка и принятие решения о выпуске собственного электрокара не означают, что сам автомобиль Xiaomi скоро будет здесь – речь пока идет о концепте. Серийный Xiaomi EV может увидеть дневной свет через два-три года, а это означает, что его появление на рынке может состояться не ранее 2023 или 2024 года.

Xiaomi хочет, чтобы электрокар был соперником Apple Car – другого амбициозного проекта от технологической компании. Последняя планирует реализацию проекта под кодовым названием Titan в 2024 или 2025 году, поэтому теоретически Xiaomi представит собственную модель примерно в то же время.

Однако китайская фирма, скорее всего, стремится представить автомобиль раньше Apple, чтобы получить дополнительное внимание и определенное количество эксклюзивного времени на рынке.

По словам Лэй Цзюня, самый дешевый автомобиль Xiaomi может стоить около 15 000 долларов, хотя он подчеркнул, что это будет роскошный автомобиль. Лэй пояснил, что автомобиль будет разработан с использованием ноу-хау компании на таких рынках, как умные дома и очистители воздуха, поэтому существует вероятность, что он появится с несколькими нововведениями по борьбе с загрязнением и гарантией чистоты салона. И, конечно, технологиями автономного вождения.