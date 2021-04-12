Китайський технічний гігант Xiaomi планує розвиватися в автомобільній промисловості і компанія вже підтвердила інвестиції у розмірі 10 мільярдів доларів у цей новий сектор бізнесу.

Вже відомо, що перший автомобіль Xiaomi буде або позашляховиком, або седаном. Про це заявив засновник та генеральний директор компанії Лей Цзюнь. Він же сказав, що рішення про створення електромобіля під власним брендом буде прийнято не більше ніж за 75 днів.

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Швидка оцінка і прийняття рішення про випуск власного електрокара не означають, що сам автомобіль Xiaomi скоро буде тут – мова поки що йде про концепт. Серійний Xiaomi EV може побачити денне світло через два-три роки, а це означає, що його поява на ринку може відбутись не раніше 2023 або 2024 років.

Xiaomi хоче, щоб електрокар був суперником Apple Car – іншого амбіційного проекту від технологічної компанії. Остання планує реалізацію проекту під кодоваю назвою Titan у 2024 або 2025 році, тому теоретично Xiaomi представить власну модель приблизно в той же час.

Однак китайська фірма, швидше за все, прагне представити автомобіль раніше за Apple, аби отримати додаткову увагу і певну кількість ексклюзивного часу на ринку.

За словами Лей, найдешевший автомобіль Xiaomi може коштувати близько 15 000 доларів, хоча він наголосив, що це буде розкішний автомобіль. Лей пояснив, що автомобіль буде розроблений з використанням ноу-хау компанії на таких ринках, як розумні будинки та очищувачі повітря, тож існує ймовірність, що він з’явиться з декількома нововведеннями щодо боротьби із забрудненням та гарантією чистоти салону. І, звісно, технологіями автономного водіння.