Китайский производитель смартфонов Xiaomi создает электромобиль, который выглядит довольно круто.

Китайская компания Xiaomi наиболее известна своими смартфонами и электросамокатами. Теперь, благодаря заявке на публичную продажу лицензии в Китае, мы можем полюбоваться первым в истории легковым автомобилем компании полностью электрическим седаном под названием SU7.

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Cars News China удалось заметить заявку на сайте Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), который ежемесячно публикует список транспортных средств, проходящих процесс омологации в Китае. Данные доступны общественности и включают такие вещи, как фотографии, технические характеристики, уровни комплектации и т.д.

Впереди SU7 очень напоминает нам Genesis G70, главным образом благодаря горизонтально разделенным фарам. Четырехдверный фастбэк наполняет атмосферой Porsche Taycan, как и доступный активный спойлер сзади. Но с колесной базой и общей длиной SU7 чуть длиннее Taycan.

Заявка также освещает несколько других моментов, включая 19-дюймовые и доступные 20-дюймовые колеса, а также доступную систему LIDAR, установленную в верхней части лобового стекла. По данным Car News China, есть два варианта трансмиссии: базовая установка с задним приводом мощностью 295 лошадиных сил и более мощная версия с полным приводом мощностью 663 л.с. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч для базового автомобиля и 264/ч для более мощной версии.

Как сообщает Car News China, SU7 будет создана в сотрудничестве с Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а производство начнется в декабре. Интересно, что это та же компания, с которой Mercedes-Benz заключила контракт на производство своих автомобилей в Китае в рамках совместного предприятия Beijing-Benz, основанного в 2005 году.