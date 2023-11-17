Китайський виробник смартфонів Xiaomi створює електромобіль, і він виглядає досить круто.

Китайська компанія Xiaomi найбільш відома своїми смартфонами та електросамокатами. Тепер, завдяки заявці на публічний продаж ліцензії в Китаї, ми можемо полюбуватися першим в історії легковим автомобілем компанії, повністю електричним седаном під назвою SU7.

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Cars News China вдалося помітити заявку на веб-сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT), який щомісяця публікує список транспортних засобів, які проходять процес омологації в Китаї. Дані доступні для громадськості та включають такі речі, як фотографії, технічні характеристики, рівні комплектації тощо.

Спереду SU7 дуже нагадує нам Genesis G70, головним чином завдяки горизонтально розділеним фарам. Чотиридверний фастбек наповнює атмосферою Porsche Taycan, як і доступний активний спойлер ззаду. Але з колісною базою і загальною довжиною SU7 трохи довший за Taycan.

Заявка також розкриває кілька інших ласих шматочків, включаючи 19-дюймові та доступні 20-дюймові колеса, а також доступну систему LIDAR, встановлену у верхній частині лобового скла. За даними Car News China, є два варіанти трансмісії : базова установка із заднім приводом потужністю 295 кінських сил і більш потужна версія з повним приводом потужністю 663 к.с. Максимальна швидкість обмежена 210 км/год для базового автомобіля та 264/год для більш потужної версії.

Як повідомляє Car News China, SU7 буде створено у співпраці з Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), а виробництво почнеться в грудні. Цікаво, що це та сама компанія, з якою Mercedes-Benz уклала контракт на виробництво своїх автомобілів у Китаї в рамках спільного підприємства Beijing-Benz, заснованого в 2005 році.