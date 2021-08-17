Индийский автогигант представил кроссовер размером с Toyota RAV4, богатым оснащением и ценником в 16 тысяч долларов. Он стал первым носителем обновленной эмблемы марки.

Индийский бренд Mahindra выдал столько информации сразу, что европейским или американским производителям хватило бы на три или даже четыре новости: официально представил новый логотип, новый внедорожник, раскрыл все его характеристики, комплектации и цены.

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Дизайнерам Mahindra удалось стилизовать букву "M" под "Х", изобразив пару объемных треугольников. Этот символ заменит нынешний логотип бренда, который использовался в течение 73 лет. Вписанный в овал логотип символически изображал дорогу, которая тянется за горизонт и букву "M", но был невыразительным и даже копировальным, в частности похожим на символ марки американской Oldsmobile.

Фото: старый и новый логотип Mahindra / Mahindra

Новый логотип Mahindra окрестили не иначе, как Twin Peaks – "Вершины Близнецы", а также название сериала Дэвида Линча. На этом любые заимствования в логотипе заканчиваются. "Это больше, чем просто логотип. Это новые мы", – провозглашает Mahindra.



XUV700 построен на новой платформе собственной разработки и становится флагманом модельного ряда Mahindra. Дизайн также выполнен в новой фирменной стилистике марки, с акцентированными ходовыми огнями и объемной радиаторной решеткой.

Фото: Mahindra XUV700 / Mahindra

В общем кроссовер выглядит достаточно солидно, имеет много хрома в отделке, выдвижные дверные ручки и самую новую электронику в салоне. При этом стоит новинка от 1 199 000 рупий, которая конвертируется в 430 930 гривен или 16 136 долларов. Дилеры уже принимают заказы, к покупателям машины начнут прибывать еще до конца этого года.

Кроссовер XUV700 предлагается в четырех комплектациях:

MX Gasoline – 1 199 000 рупий;

MX Diesel – 1 249 000 рупий;

AdrenoX AX3 Gasoline – 1 399 000 рупий;

AdrenoX AX5 Gasoline – 1 499 000 рупий.

Бензиновый мотор – это 2-литровый турбоагрегат Stallion T GDI с отдачей 200 лошадиных сил, а дизель имеет объем 2,2 литра и мощность 155 или 185 сил, в зависимости от комплектации. На выбор доступны 6-скоростная “механика” или автомат Aisin с таким же количеством передач. Привод – передний или полный.

Конкурентным преимуществом XUV700 должно стать богатое оснащение. Полностью цифровой кокпит с парой экранов, объединенных в один блок, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, голосовое управление мультимедийной системой, пятиместный или семиместный салон.