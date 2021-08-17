Індійський автогігант представив кросовер розміром з Toyota RAV4, багатим оснащенням і цінником у 16 тисяч доларів. Він став першим носієм оновленої емблеми марки.

Індійський бренд Mahindra видав стільки інформації одразу, що європейським чи американським виробникам вистачило б на три чи й чотири новини: офіційно представив новий логотип, новий позашляховик, розкрив усі його характеристики, комплектації та ціни.

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Дизайнерам Mahindra вдалось стилізувати літеру “M” під “Х”, зобразивши пару об’ємних трикутників. Цей символ замінить нинішній логотип бренду, який використовувався протягом 73 років. Вписаний в овал логотип символічно зображував дорогу, що тягнеться за обрій та літеру “M”, але був невиразним і навіть копійним, зокрема схожим на символ марки американської Oldsmobile.

Фото: старий та новий логотип Mahindra / Mahindra

Новий логотип Mahindra охрестили не інакше, як Twin Peaks – “Вершини Близнюки”, а також назва серіалу Девіда Лінча. На цьому будь-які запозичення в логотипі закінчуються. “Це більше, ніж просто логотип. Це нові ми”, – проголошує Mahindra.



XUV700 побудований на новій платформі власної розробки та стає флагманом модельного ряду Mahindra. Дизайн також виконаний у новій фірмовій стилістиці марки, з акцентованими ходовими вогнями та об’ємною радіаторною решіткою.

Фото: Mahindra XUV700 / Mahindra

Загалом кросовер виглядає досить солідно, має багато хрому в оздобленні, висувні дверні ручки та найновішу електроніку в салоні. При цьому коштує новинка від 1 199 000 рупій, що конвертується 430 930 гривень або 16 136 доларів. Дилери вже приймають замовлення, до покупців машини почнуть прибувати ще до кінця цього року.

Кросовер XUV700 пропонується у чотирьох комплектаціях:

MX Gasoline – 1 199 000 рупій;

MX Diesel – 1 249 000 рупій;

AdrenoX AX3 Gasoline – 1 399 000 рупій;

AdrenoX AX5 Gasoline – 1 499 000 рупій.

Бензиновий мотор – це 2-літровий турбоагрегат Stallion T GDI з віддачею 200 кінських сил, а дизель має об’єм 2,2 літра та потужність 155 або 185 сил, залежно від комплектації. На вибір доступні 6-швидкісна “механіка” або автомат Aisin з такою ж кількістю передач. Привід – передній або повний.



Конкурентною перевагою XUV700 має стати багате оснащення. Повністю цифровий кокпіт з парою екранів, об’єднаних в один блок, вентиляція передніх крісел, двозонний клімат-контроль, голосове управління мультимедійною системою, п’ятимісний або семимісний салон.