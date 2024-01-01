В связи с внедрением некоторых стран Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью прохождения их регистрации в странах пребывания, украинцы столкнулись с невозможностью дальнейшего использования украинской "Зеленой карты" и необходимостью воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний.

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Для оформления договора автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Форма запроса, образец

Согласно закону Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который будет введен в действие с 01 января 2025 года, владелец транспортного средства будет иметь право на бесплатное получение от МТСБУ имеющейся в Единой централизованной базе данных информации об истории страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности правовой ответственности, заключенным в отношении транспортного средства, которым он владел, а также об истории дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, которыми такое лицо владело в течение последних семи лет.

С 01 августа 2024 года МТСБУ, не дожидаясь введения в действие указанного Закона, внедряет формы соответствующего запроса и справки об истории страховых случаев.

Образец справки

Для получения информации из Централизованной базы данных МТСБУ по истории страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и участия в ДТП, нужно подать в МТСБУ запрос по установленной МТСБУ форме.

В МТСБУ отмечают, что указанная информация выдается бесплатно. Информационные справки направляются электронным письмом, заверенные ЭЦП. Для получения указанной информации нет необходимости обращаться за помощью к любым посредникам.