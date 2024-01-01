Як отримати довідку про безаварійне водіння: інструкція

У зв’язку з впровадженням деяких країн Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки» та потребою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній.

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Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Форма запиту, зразок

Згідно з законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який буде введений в дію з 01 січня 2025 року, власник транспортного засобу матиме право на безоплатне отримання від МТСБУ наявної в Єдиній централізованій базі даних інформації про історію страхових випадків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними щодо транспортного засобу, яким він володів, а також про історію дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів, якими така особа володіла протягом останніх семи років.

З 01 серпня 2024 року МТСБУ, не очікуючи введення в дію зазначеного Закону, впроваджує форми відповідного запиту та довідки про історію страхових випадків.

Зразок довідки

Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ запит за встановленою МТСБУ формою.

В МТСБУ наголошують що зазначена інформація видається безкоштовно. Інформаційні довідки надсилаються електронним листом, засвідчені ЕЦП. Для отримання зазначеної інформації не має необхідності звертатися за допомогою до будь-яких посередників.