Европейский транспортный совет по безопасности на дорогах ETSC обнародовала 7 главных мер, которых необходимо придерживаться правительствам стран для уменьшения числа пьяных водителей.

Европейский Союз усиливает меры, направленные на борьбу с нетрезвыми водителями за рулем.

Согласно исследованию ETSC, среди таких мер наиболее эффективными являются:

Снижение допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителей. Усиление штрафных санкций. Техническое обеспечение контроля за водителями на состояние опьянения. Использование алкозамков. Реабилитационные программы. Профилактические мероприятия с водителями коммерческого транспорта. Просветительские программы.

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