Европейский транспортный совет по безопасности на дорогах ETSC обнародовала 7 главных мер, которых необходимо придерживаться правительствам стран для уменьшения числа пьяных водителей.
Европейский Союз усиливает меры, направленные на борьбу с нетрезвыми водителями за рулем.
Согласно исследованию ETSC, среди таких мер наиболее эффективными являются:
- Снижение допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителей.
- Усиление штрафных санкций.
- Техническое обеспечение контроля за водителями на состояние опьянения.
- Использование алкозамков.
- Реабилитационные программы.
- Профилактические мероприятия с водителями коммерческого транспорта.
- Просветительские программы.
Напомним, что В Литве будут ставить "антиалкогольные" замки на автомобили