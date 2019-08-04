Европейский транспортный совет по безопасности на дорогах ETSC обнародовала 7 главных мер, которых необходимо придерживаться правительствам стран для уменьшения числа пьяных водителей.

Европейский Союз усиливает меры, направленные на борьбу с нетрезвыми водителями за рулем.

Согласно исследованию ETSC, среди таких мер наиболее эффективными являются:

  1. Снижение допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителей.
  2. Усиление штрафных санкций.
  3. Техническое обеспечение контроля за водителями на состояние опьянения.
  4. Использование алкозамков.
  5. Реабилитационные программы.
  6. Профилактические мероприятия с водителями коммерческого транспорта.
  7. Просветительские программы.

Напомним, что В Литве будут ставить "антиалкогольные" замки на автомобили