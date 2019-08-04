Європейська транспортна рада за безпеку на дорогах ETSC оприлюднила 7 головних заходів, яких треба притримуватись урядам країн для зменшення числа водіїв напідпитку.
Європейський Союз посилює заходи, спрямовані на боротьбу із нетверезими водіями за кермом.
Згідно дослідження ETSC, серед таких заходів найефективнішими є:
- Зниження допустимого рівня вмісту алкоголю в крові водіїв.
- Посилення штрафних санкцій.
- Технічне забезпечення контролю за водіями на стан сп'яніння.
- Використання алкозамків.
- Реабілітаційні програми.
- Профілактичні заходи з водіями комерційного транспорту.
- Просвітницькі програми.
Нагадаємо, що в Литві порушників зобов’жуть їздити з алкозамками.