В центре Киева японская делегация передала украинским пиротехникам сорок автомобилей специальной комплектации, а также много другого имущества, необходимого подразделениям ГСЧС.

Японские партнеры передали пиротехническим подразделениям ГСЧС оборудование и технику для осуществления работ по гуманитарному разминированию освобожденных территорий государства. В частности, в состав помощи вошли 40 спецавтомобилей, 50 ручных миноискателей, а также 150 контейнеров огнетушащей жидкости от компании Shabondama Soap Co., Ltd.

Как и прошлые разы, технику и оборудование от японского правительства координировало агентство международного сотрудничества JICA и компания Shabondama Soap Co., Ltd. В нынешнем транше Украине передано 20 автомобилей типа пикап Toyota Land Cruiser и столько же японских универсалов. Вся техника новая, с нулевым пробегом.

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Новенькие пикапы и универсалы уже на нынешней неделе будут введены в график работы вновь созданных пиротехнических групп разминирования. Фото: ГСЧС Украины

Кроме автомобилей, наши саперы также получили от японского правительства 150 ручных миноискателей, а от компании Shabondama Soap Co., Ltd. 150 контейнеров огнетушащей жидкости.

Это не первая такая поставка. Как сообщает Минэкономики Украины, ранее подразделения ГСЧС получили 12 оперативных пиротехнических машин, закупленных ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии и 30 грузовиков в рамках реализации "Проект развития возможностей в гуманитарном разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов".