У центрі Києва японська делегація передала українським піротехнікам сорок автомобілів спеціальної комплектації, а також багато іншого майна, потрібного підрозділам ДСНС.

Японські партнери передали піротехнічним підрозділам ДСНС обладнання та техніку для здійснення робіт з гуманітарного розмінування звільнених територій держави. Зокрема, до складу допомоги увійшли 40 спецавтомобілів, 50 ручних міношукачів, а також 150 контейнерів вогнегасної рідини від компанії Shabondama Soap Co., Ltd.

Як і минулі рази, техніку та обладнання від японського уряду координувало агентство міжнародного співробітництва JICA та компанія Shabondama Soap Co., Ltd. В нинішньому транші Україні передано 20 автомобілів типу пікап Toyota Land Cruiser та стільки ж японських універсалів. Уся техніка нова, з нульовим пробігом.

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Новенькі пікапи та універсали вже на нинішньому тижні будуть введені в графік роботи новостворених піротехнічних груп розмінування. Фото: ДСНС України

Окрім автомобілів, наші сапери також отримали від японського уряду 150 ручних міношукачів, а від компанії Shabondama Soap Co., Ltd. 150 контейнерів вогнегасної рідини.

Це не перше таке постачання. Як повідомляє Мінекономіки України, раніше підрозділи ДСНС отримали 12 оперативних піротехнічних машин, закуплених ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії та 30 вантажівок в рамках реалізації "Проєкт розвитку спроможностей у гуманітарному розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів".