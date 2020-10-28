Нетипичный транспорт служит разным целям: спорткар нужен для преследования уличных гонщиков, а тягач – для того, чтобы останавливать другие грузовики.

Борцы с преступностью префектуры Тотиги к северу от Токио, обновили свой автопарк новеньким Lexus LC500, в придачу к бывалому Nissan GT-R. А во Флориде копы защищают автомагистрали от нарушителей на тяжелом тягаче.

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LC500, подаренный полицейским маркой Lexus, будет задействован в управлении дорожным движением, пытаясь уменьшить количество аварий, а также преследовать быстрые автомобили. Вот где пригодится его 5-литровый V8 мощностью 470 л. с.

Фото: Lexus LC500 на службе в японской полиции / The Drive

Отметим, что такой автомобиль в Украине стоит от 3,1 миллиона гривен.



Портал The Drive сообщает, что Florida Highway Patrol (Патруль автомагистралей Флориды) использует тяжелый грузовик для того, чтобы самостоятельно останавливать другие грузовики, не ожидая подмогу.

Фото: Полицейский тягач во Флориде / The Drive

“Большинство людей даже не замечает, что этот грузовик полицейский, поскольку это довольно уникальная и неожиданная вещь”, – рассказал сержант Кристофер Галанте местному изданию Sun-Sentinel. Первый грузовик в автопарке патрульных появился в 2014 году, а сейчас таких машин у правоохранителей три. Потребность в их применении возникает не часто, говорят патрульные, но когда понадобится – тягачи хорошо выполняют свою работу.