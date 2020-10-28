Нетиповий транспорт служить різним цілям: спорткар потрібен для переслідування вуличних гонщиків, а тягач – для того, щоб зупиняти інші вантажівки.

Борці зі злочинністю префектури Тотігі, на північ від Токіо, оновили свій автопарк новеньким Lexus LC500, на додачу до бувалого Nissan GT-R. А у Флориді копи захищають автомагістралі від порушників на важкому тягачі.

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LC500, подарований поліцейським маркою Lexus, буде задіяний в управлінні дорожнім рухом, намагаючись зменшити кількість аварій, а також переслідувати швидкі автомобілі. Ось де стане в нагоді його 5-літровий V8 потужністю 470 к.с.

Фото: Lexus LC500 на службі в японській поліції / The Drive

Зазначимо, що такий автомобіль в Україні коштує від 3,1 мільйона гривень.



Портал The Drive повідомляє, що Florida Highway Patrol (Патруль автомагістралей Флориди) використовує важку вантажівку для того, аби самостійно зупиняти інші вантажівки, не чекаючи на підмогу.

Фото: поліцейський тягач у Флориді / The Drive

“Більшість людей навіть не помічає, що ця вантажівка поліцейська, оскільки це досить унікальна і несподівана річ”, – розповів сержант Крістофер Галанте місцевому виданню Sun-Sentinel. Перша вантажівка в автопарку патрульних з’явилась у 2014 році, а зараз таких машин у правоохоронців три. Потреба у їх застосуванні виникає не часто, кажуть патрульні, але коли знадобиться – тягачі добре виконують свою роботу.