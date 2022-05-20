Yokohama, закрывшая производство в связи с нарушением логистических цепей, заявила о возобновлении производства в России.

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за сложности с доставкой сырья, намерена возобновить производство автомобильных шин на предприятии в ОЭЗ “Липецк”.

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Как рассказал генеральный директор “Йокохама Р.П.З.” Такаока Тацуя, компания нашла решение по ряду сложных вопросов. В частности, удалось наладить поставки каучука. Партию ожидают в конце мая, а в начале июня планируется запустить производство, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Руководитель предприятия пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.

ООО “Йокохама Р.П.З.”, являющаяся компанией-производителем автомобильных шин с 87% уставного капитала, инвестированными Yokohama Rubber Co. Ltd, и 13%, которые принадлежат ITOCHU Corporation, было основано в 2008 году на территории Особой экономической зоны “Липецк”, расположенной в Грязинском районе Липецкой области. Строительство завода по производству шин Yokohama началось в марте 2010 года. Открытие предприятия состоялось 30 мая 2012 года, инвестиции в проект составили 26,7 млрд. рублей. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн. шин в год. В ноябре 2014 года завод “Йокохама Р.П.З.” в Липецке начал производство шин для первичной комплектации легковых автомобилей.