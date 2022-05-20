Yokohama, яка закрила виробництво нібито через порушення логістичних ланцюгів, заявила про відновлення виробництва у Росії.

Японська компанія Yokohama, яка наприкінці березня оголосила про тимчасове призупинення роботи свого заводу в Липецькій області через складності з доставкою сировини, має намір відновити виробництво автомобільних шин на підприємстві в ЕВЗ “Липецьк”.

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Як розповів генеральний директор "Йокохама Р.П.З." Такаока Тацуя, компанія знайшла рішення щодо низки складних питань. Зокрема, вдалося налагодити постачання каучуку. Партію очікують наприкінці травня, а на початку червня планується запустити виробництво, повідомляє прес-служба уряду Липецької області. Керівник підприємства пояснив, що вихід із режиму простою буде поступовим, але при цьому всі співробітники отримуватимуть 100% зарплати, навіть якщо поки що не залучені до роботи.

ТОВ “Йокохама Р.П.З.”, що є компанією-виробником автомобільних шин із 87% статутного капіталу, інвестованими Yokohama Rubber Co. Ltd, та 13%, що належать ITOCHU Corporation, було засновано у 2008 році на території Особливої економічної зони “Липецьк”, розташованої в Грязинському районі Липецької області. Будівництво заводу з виробництва шин Yokohama розпочалося у березні 2010 року. Відкриття підприємства відбулося 30 травня 2012 року, інвестиції в проект склали 26,7 млрд. рублів. Виробничі потужності заводу становлять 1,8 млн. шин на рік. У листопаді 2014 року завод “Йокохама Р.П.З.” у Липецьку розпочав виробництво шин для первинної комплектації легкових автомобілів.