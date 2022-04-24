Якщо ви через війну вимушено опинилися далеко від дому, купівля комплекту шин для автомобіля може боляче вдарити по бюджету. Як правильно обирати шини у незнайомій країні та в умовах обмеженого бюджету?

Нові шини – покупка настільки вагома та відповідальна, що і в сприятливих домашніх умовах ми завчасно готуємося до неї. Що вже казати про умови воєнного часу, коли на обліку кожна гривня (і тим більше євро)!

Журналісти “Авто 24” узагальнили свій і чужий “шинний” досвід та інформацію щодо шинного ринку у країнах, до яких виїхали українські біженці від початку війни. Йдеться в першу чергу про Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину, Чехію, Молдову, де в цілому ситуація на шинному ринку схожа.

Модельні ряди на шинному ринку сусідніх з нaми крaїн в цілому схожі. Але в дешевому сегменті панують інші бренди.

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Моніторинг

Нагадаємо місця, де варто побувати, аби зорієнтуватися щодо асортименту та цін на автогуму: великі та дрібні магазини запчастин, гіпермаркети, мережеві шиномонтажні сервісні центри. Крім того, наприклад, у Польщі, є так звані гуртовні (склади-магазини), де торгують шинами та дисками у тому числі в роздріб, причому у величезному асортименті. Краще моніторити пропозицію у великому місті, де є відразу усі вищеназвані варіанти. Звісно, також дуже корисним буде обговорити цю тему з двома-трьома місцевими автомобілістами – таксистом, сусідом, майстром шиномонтажу тощо.

Місцевий бренд

Зверніть увагу на шини місцевих марок. Вони є у більшості згаданих країн: Barum (заводи у Чехії, Словаччині, Румунії), Matador (Словаччина, Польща), Debica (Польща), Laufenn (Угорщина), Sava (Словенія, Польща). Всі ці бренди тепер належать світовим шинним гігантам, тож при невеликій вартості за якість можна не хвилюватися – хоча характеристики, певна річ, не будуть на рівні преміальних марок. Не забувайте про українські шини Rosava та Premiorrі (Біла Церква) – завдяки прийнятним характеристикам та доступній ціні вони теж присутні на європейському ринку.

Ринок – теж варіант, особливо якщо ви шукаєте не комплект, а одну шину.

Нарешті, в Європі є поняття “приватний бренд” – це марка доступних шин виключно для певної торгової мережі або певного ринку. Наприклад, німецький концерн Continental AG продає у Східній Європі (Українa у тому числі) свою бюджетну гуму під маркою Sportiva.

Вживані

Коли коштів обмаль, розгляньте можливість придбання вживаних шин. У небагатих європейських країнах така можливість є. Дуже цікавий варіант при цьому – зимові моделі, які у багатьох автовласників в Європі заведено міняти при залишковій глибині протектора 4 мм. І в такому цілком придатному для користування вигляді вони потрапляють до шинних перекупників. Прямої заборони їздити на зимовій гумі влітку немає, хоча треба пам’ятати, що на теплій дорозі зимові моделі мають з нею гірше зчеплення.

Вживаних шин на декілька сезонів не вистачить, але як тимчасовий варіант це може бути цілком прийнятна покупка

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Замовити з дому

В залежності від куточка Європи, куди вас занесла хвиля евакуації, може бути рентабельним варіант отримати з України ваші власні літні шини. Звісно, якщо на батьківщині буде кому вам їх відіслати. Способів доправлення декілька, з них поштовий – найдорожчий. Найдешевшим зазвичай виходить варіант передати шини з одним з приватних перевізників, які на власних бусах регулярно курсують з західноукраїнських міст до великих міст у суміжних з країн ЄС.

Ціна і розмір

Аби уникнути зайвих витрат при купівлі шин, зважте на те, що ціна шини залежить від розмірності. Одна й та сама модель завжди випускається у багатьох варіантах діаметру, ширини та висоти профілю. Зрозуміло, що від посадкового діаметра (R14, R15, R17 тощо) відступати на можна, тож в межах однієї моделі поступитися можна лише шириною. Наприклад, покришка шириною 165 мм буде помітно дешевше такої ж, але в розмірі 175 та 185 мм.

Більшість експертів та тестувальників сходяться на тому, що краще придбати шини найдешевшої моделі та найменшої ширини, але – нові

Нагадаємо, що безпечним вважається відхилення ширини шини від рекомендованого для даного колісного диска в межах 10 мм. Більше відхилення технічно можливе (шина на диск “налізе”), але працюватиме таке колесо нештатно. Через порушення геометрії каркасу будуть негаразди у плями контакту протектора з дорогою і водій може втратити контроль над машиною.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви, перебуваючи у чужій країн, зібралися купувати нову літню гуму лише через те, що ваша машина приїхала з дому на зимовій, подумайте ще раз: може, обійтися тими шинами, що є? Адже, по-перше, законодавство європейських країн не передбачає покарання за їзду влітку на зимових шинах (головне, щоб вони були без шипів). А по-друге, при обережній їзді (без різких маневрів та гальмувань) зимова гума забезпечує цілком достатній рівень безпеки навіть улітку – це зовсім не те, що їздити взимку на “літі”.

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