Если вы из-за войны вынужденно оказались вдали от дома, покупка такого продукта как комплект шин для авто может больно ударить по бюджету. Как правильно выбирать шины в незнакомой стране и в условиях ограниченного бюджета?

Новые шины – покупка настолько веская и ответственная, что и в благоприятных домашних условиях мы заранее готовимся к ней. Что уж говорить об условиях военного времени, когда на учете каждая гривна (и тем более евро)!

Журналисты "Авто 24" обобщили свой и чужой "шинный" опыт и информацию о шинном рынке в странах, в которые выехали украинские беженцы с начала войны. Речь идет в первую очередь о Польше, Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии, Молдове, где в целом ситуация на шинном рынке похожа.

Модельные ряды на шинном рынке соседствующих с нами стран в целом аналогичны. Но в дешевом сегменте господствуют другие бренды.

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Мониторинг

Напомним места, где стоит побывать, чтобы сориентироваться по ассортименту и ценам на авторезину: крупные магазины запчастей, мелкие магазины запчастей, гипермаркеты, сетевые шиномонтажные сервисные центры. Кроме того, например, в Польше есть так называемые оптовые (склады-магазины), где торгуют шинами и дисками в том числе и в розницу, причем при огромном ассортименте. Лучше мониторить предложение в большом городе, где есть сразу все вышеперечисленные варианты. Конечно, также очень полезно будет обсудить эту тему с двумя-тремя местными автомобилистами – таксистом, соседом, шиномонтажником и т.п.

Местный бренд

Обратите внимание на шины местных марок. Они находятся в большинстве упомянутых стран: Barum (заводы в Чехии, Словакии, Румынии), Matador (Словакия, Польша), Debica (Польша), Laufenn (Венгрия), Sava (Словения, Польша). Все эти бренды теперь принадлежат мировым шинным гигантам, так что при небольшой стоимости за качество можно не волноваться – хотя характеристики, конечно, не будут на уровне премиальных марок. Не забывайте об украинских шинах Rosava и Premiorri (Белая Церковь) – благодаря приемлемым характеристикам и доступной цене они тоже присутствуют на европейском рынке.

Рынок тоже вариант, особенно если вы ищете не комплект, а одну шину.

Наконец, в Европе есть понятие "приватный бренд" – это марка доступных шин исключительно для определенной торговой сети или рынка. К примеру, немецкий концерн Continental AG продает в Восточной Европе (Украина в том числе) свою бюджетную резину под маркой Sportiva.

Подержанные

Когда финансовые дела затруднительны, рассмотрите покупки подержанных шин. В небогатых европейских странах такая возможность есть. Очень интересный вариант при этом – зимние модели, которые у многих автовладельцев в Европе принято менять при остаточной глубине протектора 4 мм. И в таком вполне пригодном для пользования виде они попадают к шинным перекупщикам. Прямого запрета ездить на зимней резине летом нет, хотя надо помнить, что на теплой дороге зимние модели имеют с ней худшее сцепление.

Б/у шин на несколько сезонов не хватит, но как временный вариант это может быть вполне приемлемая покупка. И договаривайтесь о гарантии.

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Заказать из дома

В зависимости от уголка Европы, куда вас занесла волна эвакуации, может быть рентабельным вариант получить из Украины ваши собственные летние шины. Конечно, если на родине найдётся тот, кто вам их отправит. Способов доставки несколько, из них почтовый – самый дорогой. Самым дешевым обычно получается вариант передать шины с одним из частных перевозчиков, которые на собственных бусах регулярно курсируют из западноукраинских городов в крупные города сопредельных стран ЕС.

Цена и розмер

Чтобы избежать лишних затрат при покупке шин, учтите, что цена шины зависит от размерности. Одна и та же модель всегда выпускается во многих вариантах диаметра, ширины и высоты профиля. Понятно, что от посадочного диаметра (R14, R15, R17 и т.п.) отступать нельзя, так что в пределах одной модели поступиться можно только шириной. Например, покрышка шириной 165 мм будет заметно дешевле такой же, но в размере 175 или 185 мм.

Большинство экспертов и тестировщиков сходятся на том, что лучше приобрести шины самой дешевой модели и наименьшей ширины, но новые.

Напомним, что безопасным считается отклонение ширины шины от рекомендуемой для данного колесного диска в пределах 10 мм. Большее отклонение технически возможно (шина на диск "налезет"), но будет работать такое колесо нештатно. Из-за нарушения геометрии каркаса будет непорядок в пятне контакта протектора с дорогой, и водитель может потерять контроль над машиной.

Рекомендация “Авто 24”

Если вы, находясь в чужой стране, собрались покупать новую летнюю резину только потому, что ваша машина приехала из дома на зимней, подумайте еще раз: может, обойдетесь теми шинами, что есть? Ведь, во-первых, законодательство европейских стран не предусматривает наказание за летнюю езду на зимних шинах (главное, чтобы они были без шипов). А во-вторых, при осторожной езде (без резких маневров и экстренных торможений) зимняя резина обеспечивает вполне достаточный уровень безопасности даже летом – это совсем не то, что ездить зимой на “лете”.

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