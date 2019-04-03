С сегодняшнего дня полиция будет проверять страховые полисы по базе данных МСТБУ

Соответствующее постановление №258, принятое Правительством 27 марта 2019 года, вступило в силу 3 апреля.

Читайте также: Производство автомобилей в мире снизилось на 1%

Согласно с указанными изменениями водитель механического транспортного средства при себе должен иметь действующий страховой полис (страховой сертификат “Зеленая карта”) о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств или действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе).

Сведения об электронном договоре должны подтверждаться информацией в единой централизованной базе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Напомним, возможность заключения внутренних договоров автогражданки (которые действуют исключительно на территории Украины) в электронной форме появилась у водителей с 7 февраля 2018 года в связи с внесением Нацкомфинуслуг распоряжением от 31 августа 2017 года № 3631 соответствующих изменений в Положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.