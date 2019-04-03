З сьогоднішнього дня поліція перевірятиме страхові поліси через базу даних МСТБУ

Відповідна постанова № 258, прийнята Урядом 27 березня 2019 року, набрала чинності 3 квітня.

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Згідно з указаними змінами водій механічного транспортного засобу при собі повинен мати чинний страховий поліс (страховий сертифікат "Зелена картка") про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії).

Відомості про електронний договір мають підтверджуватися інформацією в єдиній централізованій базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Нагадаємо, можливість укладання внутрішніх договорів автоцивілки (які діють виключно на території України) в електронній формі з'явилась у водіїв з 7 лютого 2018 року у зв'язку з внесенням Нацкомфінпослуг розпорядженням від 31 серпня 2017 року № 3631 відповідних змін до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.