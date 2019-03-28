У ПДР пропонують закріпити право підтверджувати наявність поліса на екрані гаджета. Крім того чинність полісу обов’язково повинна підтверджуватись базою даних МСТБУ.

Кабінет міністрів України може закріпити у правилах дорожнього руху (ПДР) право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) на авто з екрану гаджета. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

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Відзначимо, в Україні вже більше року тому запровадили електронний договір обов'язкового страхування для власників авто з можливістю його покупки онлайн реєстрацією в базі даних МТСБУ. З тих пір отримано десятки тисяч е-полісів, однак формально не визначено, як поліція повинна перевіряти такий документ.

У зв'язку з цим пункт 2.1 ПДР можуть доповнити тим, що при наявності е-поліса водій може підтвердити його на електронному або паперовому носії. Тобто він зможе самостійно роздрукувати поліс ОСАЦВ або показати його на екрані смартфона або іншого гаджета.

Крім того в документі фігурує і більш важлива фраза про те, що чинність полісу “підтверджується інформацією що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України”. Фактично це означає, що фейкові поліси страхування, які досі іноді використовуються, одразу будуть ідентифіковані.

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Схема отримання фейкових полісів працювала наступним чином: страховий агент, який мав в своєму розпорядженні бланки полісів, звертався в страхову компанію з заявою про втрату або крадіжку цих бланків. Страхова компанія їх анульовувала. Згодом такі бланки могли заповнюватись під видом справжнього страхового полісу, але юридичної сили не мали. Данні про них не містились в базі МСТБУ.

Фейкові поліси частіше всього продавались з великим дисконтом, а покупців попереджали, що такі поліси можуть використовуватись тільки для пред’явлення працівникам поліції, але не допоможуть при відшкодуванні у випадку ДТП. Працівники поліції, не маючи в правилах норми про перевірку полісу за допомогою бази МСТБУ, не могли виявити схему шахрайства.