В ПДД предлагают закрепить право подтверждать наличие полиса на экране гаджета. Кроме того действие полиса обязательно должно подтверждаться базой данных МТСБУ.

Кабинет министров Украины может закрепить в правилах дорожного движения (ПДД) право подтверждать наличие страхового полиса (ОСАГО) на авто с экрана гаджета. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

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Отметим, в Украине уже более года назад ввели электронный договор обязательного страхования для владельцев авто с возможностью его покупки онлайн регистрацией в базе данных МТСБУ. С тех пор получены десятки тысяч е-полисов, однако формально не определено, как полиция должна проверять такой документ.

В связи с этим пункт 2.1 ПДД могут дополнить тем, что при наличии е-полиса водитель может подтвердить его на электронном или бумажном носителе. То есть он сможет самостоятельно распечатать полис ОСАГО или показать его на экране смартфона или другого гаджета.

Кроме того, в документе фигурирует и более важная фраза о том, что действие полиса "подтверждается информацией содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины". Фактически это означает, что фейковые полисы страхования, которые до сих пор иногда используются, сразу будут идентифицированы.

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Схема получения фейковых полисов работала следующим образом: страховой агент, который располагал бланками полисов, обращался в страховую компанию с заявлением о потере или краже этих бланков. Страховая компания их аннулировала. Впоследствии такие бланки могли заполняться под видом настоящего страхового полиса, но юридической силы не имели. Данные о них не содержались в базе МТСБУ.

Фейковые полисы чаще всего продавались с большим дисконтом, а покупателей предупреждали, что такие полисы могут использоваться только для предъявления работникам полиции, но не помогут при возмещении в случае ДТП. Работники полиции, не имея в правилах нормы о проверке полиса с помощью базы МТСБУ, не могли обнаружить схему мошенничества.