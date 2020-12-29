Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в январе-ноябре 2020 вырос на 8,5%, до 1943,1 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1791 тысяч тонн).

Внутреннее производство бензинов за отчетный период выросло на 13%, до 940 тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным "А-95", нарастил выпуск бензинов на 18%, до 812,1 тыс. т по сравнению с январем – ноябрем 2019 год. На Шебелинскиц завод за 11 месяцев 2020 года пришлось 127,9 тыс. т, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогам отчетного периода составила 52% против 53% в январе-ноябре 2019 года.

За 11 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 1 003,2 тыс. т, что на 4,7% больше аналогичного периода в прошлом году (958,1 тыс. т). По данным "А-95", белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, на 22%, до 780,5 тыс. т. Отметим, генеральный директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов ранее заявил, что на 2021 год компания сократит поставки бензина марки А-92 по долгосрочным контрактам на 1,2%, до 16 тыс. т в месяц.

На 27,5%, до 217,6 тыс. т, сократились отгрузки в Украине от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша) по сравнению с 11 месяцами 2019 года.

Крупнейший украинский НПЗ "Укртатнафта" на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С помощью своих лоббистов в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается значительно увеличить акциз на газ. Если его примут, автомобильный газ существенно подорожает.