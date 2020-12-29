Обсяг постачань автомобільних бензинів на український ринок у січні-листопаді 2020 р. виріс на 8,5%, до 1943,1 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік (1 791 тис. т).

Внутрішнє виробництво бензинів за звітний період зросло на 13%, до 940 тис. т, за рахунок Кременчуцького НПЗ, який, за даними “А-95”, наростив випуск бензинів на 18%, до 812,1 тис. т, порівняно з січнем-листопадом 2019 р. На Шебелинський завод за 11 місяців 2020 р. припало 127,9 тис. т, що на 11% менше від показника аналогічного періоду торік.

Читайте також: Імпорт бензину в Україну збільшився на 4%

Частка українських бензинів у загальному балансі ринку за підсумком звітного періоду склала 52% проти 53% в січні-листопаді 2019 р.

За 11 місяців 2020 року імпорт бензинів в Україну склав 1 003,2 тис. т, що на 4,7% більше за аналогічний період торік (958,1 тис. т). За даними «А-95», білоруські НПЗ збільшили експорт бензинів, порівняно з січнем-листопадом 2019 року, на 22%, до 780,5 тис. т. Відзначимо, генеральний директор «БНК-Україна» Євген Поспєлов раніше заявив, що на 2021 р. компанія скоротить постачання бензинів марки А-92 за довгостроковими контрактами на 1,2%, до 16 тис. т на місяць.

На 27,5%, до 217,6 тис. т, скоротилися відвантаження в Україну від НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польща), порівняно з 11 місяцями 2019 р.

Найбільший український НПЗ “Укртатнафта” упродовж останніх років веде боротьбу за збільшення ринку автомобільного бензину, який з 2014 року скоротився вдвічі через популярність скрапленого газу. Через своїх лобістів у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується значно збільшити акциз на газ. Якщо його приймуть, автомобільний газ суттєво подорожчає.