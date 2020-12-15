За перші 11 місяців поточного року в Україну було імпортовано 1 млн тон бензину.

За 11 місяців 2020 року імпорт бензинів в Україну склав 1 млн т, що на 4,4% більше від аналогічного періоду торік (958,1 тис. т). Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на оперативні дані.

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У листопаді 2020 р. імпорт автомобільних бензинів в Україну склав 100,6 тис. т, що на 20,8% більше від показника аналогічного періоду минулого року (83,3 тис. т).

За звітний місяць білоруські НПЗ наростили експорт бензинів порівняно з листопадом 2019 року на 37,8 тис. т, до 83,9 тис. т. Низький торішній показник пояснюється плановими ремонтними роботами на білоруських НПЗ. Якщо ж порівнювати листопад із попереднім місяцем поточного року, то постачання білоруських бензинів залишилися на тому ж рівні.

За підсумками листопада 2020 р. відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN (Польща) скоротилися на 55%, до 16,7 тис. т.

За даними «А-95», за 11 місяців поточного року білоруські НПЗ збільшили експорт бензинів порівняно з січнем-листопадом 2019 р. на 21,7%, до 779,3 тис. т. На 28%, до 217,1 тис. т, скоротилися відвантаження в Україну від НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польща), порівняно з 11 місяцями 2019 р..

Як повідомлялось, найбільший український НПЗ «Укртатнафта» протягом останніх років веде боротьбу за збільшення ринку автомобільного бензину, який з 2014 року скоротився вдвічі через популярність скрапленого газу. З подання компанії у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується збільшити акциз на газ майже втричі.