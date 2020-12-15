За первые 11 месяцев текущего года в Украину было импортировано 1 млн тонн бензина.

За 11 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 1 млн т, что на 4,4% больше аналогичного периода в прошлом году (958,1 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на оперативные данные.

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В ноябре 2020 г. импорт автомобильных бензинов в Украину составил 100,6 тыс. т, что на 20,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (83,3 тыс. т).

За отчетный месяц белорусские НПЗ нарастили экспорт бензинов по сравнению с ноябрем 2019 года на 37,8 тыс. т, до 83,9 тыс. т. Низкий прошлогодний показатель объясняется плановыми ремонтными работами на белорусских НПЗ. Если же сравнивать ноябрь с предыдущим месяцем текущего года, то поставки белорусских бензинов остались на том же уровне.

По итогам ноября 2020 г. Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 55%, до 16,7 тыс. т.

По данным «А-95», за 11 месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. на 21,7%, до 779,3 тыс. т. На 28%, до 217,1 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), по сравнению с 11 месяцами 2019 г.

Как сообщалось, крупнейший украинский НПЗ "Укртатнафта" в течение последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить акциз на газ почти втрое.